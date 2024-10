Pfizer stößt Haleon-Aktien für rund 3 Mrd. Dollar ab

© APA/APA (GETTY IMAGES)/CINDY ORD home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat ein Aktienpaket am britischen Gesundheitskonzern Haleon im Wert von rund 3,26 Mrd. Dollar (2,9 Mrd. Euro) verkauft. Damit reduziert Pfizer seinen Anteil am Hersteller von Sensodyne-Zahnpasta und den Schmerzmitteln Panadol und Advil von zuvor 22,6 auf 15 Prozent, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

von APA