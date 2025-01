Pfizer senkt Anteil an Sensodyne-Hersteller Haleon

© APA/APA/AFP/JOHN THYS home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Pharmakonzern Pfizer versilbert seinen Anteil an dem Sensodyne-Hersteller Haleon. Pfizer werde Aktien im Wert von 2,5 Milliarden Pfund (3 Mrd. Euro) an Haleon verkaufen und damit seine Beteiligung an dem britischen Gesundheitsunternehmen von 15 auf etwa 7,3 Prozent senken, wie der Bookrunner J.P. Morgan am Mittwoch mitteilte.

von APA