Pfizer investiert 90,5 Mio. Euro in Valneva

Der US-Pharmakonzern Pfizer investiert 90,5 Mio. Euro in das österreichische Biotech-Unternehmen Valneva. Pfizer übernimmt im Zuge einer Kapitalerhöhung 8,1 Prozent der in Paris notierten Valneva-Aktien um 9,49 Euro je Aktie. Mit dem Geld will Valneva die Entwicklung seine Medikaments VLA15 gegen die Lyme-Borreliose weitertreiben. Dazu soll im dritten Quartal des Jahres eine Phase-3-Studie starten. Auch die Beteiligung von Pfizer an den Entwicklungskosten wurde neu geregelt.