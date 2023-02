Pfizer möglicherweise an Milliarden-Übernahme von Seagen interessiert

Der US-Pharmakonzern Pfizer hat offenbar ein Auge auf das Biotechunternehmen Seagen geworfen. Gespräche über eine potenzielle Übernahme befänden sich noch in einer frühen Phase, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Seagen kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 30 Mrd. US-Dollar (28 Mrd. Euro), dazu wäre eine Prämie auf den Aktienkurs fällig.

Eine Übernahme könnte dabei auf eine Reihe von Hürden stoßen, etwa kartellrechtlich.

Laut "WSJ" befand sich Seagen im vergangenen Jahr in Gesprächen mit dem Konkurrenten Merck & Co über eine Übernahme im Wert von insgesamt 40 Mrd. Dollar oder mehr, der Deal kam jedoch nicht zustande. Bereits damals soll Pfizer Interesse an Seagen gezeigt haben, wie es hieß. Seagen verfügt über einige vielversprechende Krebstherapien.

Pfizer müsse bis 2030 geschätzte 17 Mrd. Dollar Umsatzeinbußen durch Patentverluste ausgleichen. Das Unternehmen sitze derzeit auf einem Geldberg von knapp 23 Mrd. Dollar durch Einnahmen aus Verkäufen seiner Corona-Impfstoffe sowie weiterer Produkte.