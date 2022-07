Petropavlovsk will in London Insolvenzverfahren beantragen

Der wegen der Geldforderungen der Gazprombank unter Druck geratene börsennotierte Bergwerksbetreiber Petropavlovsk will in London ein Insolvenzverfahren beantragen. Das Unternehmen, das auch die Aussetzung seiner dort notierten Aktien beantragt hat, kündigte an, in den kommenden Tagen einen entsprechenden Antrag vor einem Londoner Gericht zu stellen.

Die von westlichen Sanktionen betroffene russische Gazprombank hatte im April von Petropavlovsk gefordert, ein Darlehen in Höhe von 201 Mio. Dollar (199 Mio. Euro) unverzüglich zurückzuzahlen. Der Konzern betonte, es sei "sehr unwahrscheinlich", das Darlehen kurzfristig refinanzieren zu können.