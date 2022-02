Petro-Welt-Mehrheitsaktionär erwägt Squeeze-Out

Joma Industrial Source, die über 90 Prozent an Petro Welt hält, erwägt einen Gesellschafter-Ausschluss

Joma Industrial Source, die über 90 Prozent an Petro Welt (PeWeTe) hält, erwägt einen Gesellschafter-Ausschluss (Squeeze-Out). Für die Entscheidung gebe es keine Frist. Joma werde den Vorstand der PeWeTe informieren, sobald eine Entscheidung getroffen worden ist, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. PeWeTe ist vor allem in Russland und der GUS tätig und auf Dienstleistungen zur Steigerung der Produktivität neuer und bestehender Öl- und Gasformationen spezialisiert.