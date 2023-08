Petro Welt im Halbjahr mit 16 Mio. Euro Verlust

Der Rückzug aus Russland im vergangenen August belastet weiterhin den Ölfeld-Dienstleister Petro Welt Technologies (PeWeTe) mit Sitz in Wien. Das Konzernergebnis vor Steuern belief sich im ersten Halbjahr auf minus 16,1 Mio. Euro nach minus 1 Mio. Euro im Vorjahr. Die Eigenkapitalquote sei von 15,5 auf 6,2 Prozent gesunken, teilte das Unternehmen am Mittwochnachmittag in einer Aussendung mit.

Im ersten Halbjahr stieg der Umsatz der PeWeTe-Gruppe um 48 Prozent auf 8 Mio. Euro. Zurückzuführen sei dies vor allem auf die Geschäftsentwicklung von Petro Welt Technologies Kazakhstan. Es handelt sich dabei um die nach dem Verkauf der russischen Tochtergesellschaften einzige verbliebene operative Einheit des Konzerns.