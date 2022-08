Petro Welt steigerte Gewinn im ersten Halbjahr

Der vor allem in Russland und Kasachstan aktive Ölfeld-Dienstleister Petro Welt Technologies hat unter anderem dank positiver Währungseffekte im ersten Halbjahr einen Ergebnissprung hingelegt. Das Konzernergebnis stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode von 1,3 Mio. Euro auf 6,2 Millionen, die Umsatzerlöse kletterten von 105,4 Mio. auf 152,2 Millionen, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwochabend in einer Aussendung mitteilte.

Petro Welt war aufgrund seiner operativen Tätigkeiten in Russland nach eigenen Angaben zwar "mit einem erschwerten Marktumfeld konfrontiert", profitierte aber von der deutlichen Aufwertung des russischen Rubels. Einen starken Zuwachs gab es dementsprechend beim Betriebsergebnis (EBIT), das sich von 0,4 Mio. Euro auf 6,7 Mio. steigerte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich von 13,7 Mio. auf 22,5 Mio. Euro.