Personalmangel bremst Erholung des Flugbetriebs bei Fraport

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im ersten Halbjahr dank des wachsenden Flugverkehrs schwarze Zahlen geschrieben. Unterm Strich verdiente der deutsche MDAX-Konzern 85 Mio. Euro, nach einem Verlust von 53 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum, wie Fraport am Dienstag mitteilte. Der Umsatz legte in den ersten sechs Monaten um ein Drittel auf 1,8 Mrd. Euro zu.

"Die Erholung der Passagiernachfrage hält über unser gesamtes Airport-Portfolio an", erklärte Fraport-Chef Stefan Schulte. Dabei profitierten die touristisch geprägten internationalen Beteiligungsflughäfen am stärksten von der hohen Nachfrage Privatreisender.

Die griechischen Regionalflughäfen zählten bereits 7,8 Prozent mehr Fluggäste als 2019, dem Jahr vor Ausbruch der Coronapandemie. In Antalya in der Türkei erreichte die Zahl der Passagiere bereits 96 Prozent. Auch der größte deutsche Flughafen holt auf, wenn auch langsamer. Nach 80 Prozent im ersten Halbjahr kalkuliert Fraport im Gesamtjahr mit rund 85 Prozent des Vorkrisen-Niveaus, bezogen auf 70,6 Millionen Fluggästen 2019. Kapazitätsengpässe bei der Abfertigung, aber auch bei Airlines und in der Flugsicherung sowie die zögerliche Öffnung Chinas bremsten das Wachstum.

Im zweiten Quartal lag das Betriebsergebnis mit 323 Mio. Euro leicht unter dem Vorjahresniveau, wie von Analysten nach Daten von Refinitiv erwartet. Der Umsatz wuchs stärker als prognostiziert um 28 Prozent auf 1,04 Mrd. Euro. Fraport wird auf Jahressicht etwas zuversichtlicher beim Ausblick auf das operative Ergebnis. Es soll in der oberen Hälfte der in Aussicht gestellten Bandbreite von 1,04 bis 1,2 Mrd. Euro liegen. Auch beim Konzernergebnis peilt Fraport die obere Hälfte der Prognosespanne von 300 bis 420 Mio. Euro an.