Pernod Ricard will zurück auf Wachstumskurs

Der Spirituosenhersteller Pernod Ricard leidet weiterhin unter den vollen Lagern seiner Kunden in den USA sowie der schwächelnden chinesischen Wirtschaft. In beiden Regionen erwartet der Hersteller von Marken wie Absolut Vodka und Havana Club auch in den kommenden Monaten rückläufige Umsätze. Auch die noch höheren Zinsen werden das erste Geschäftsquartal noch belasten.

von APA