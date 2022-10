Pernod Ricard erwartet dynamisches Umsatzwachstum

Der französische Spirituosenkonzern Pernod Ricard sieht sich trotz Inflation, dem Krieg in der Ukraine und Lockdowns in China auf Wachstumskurs. Nach einem Umsatzplus von elf Prozent auf 3,3 Mrd. Euro im ersten Quartal des Bilanzjahres 2022/23 zeigte sich der Vorstand zuversichtlich, dass die Entwicklung dynamisch bleibe. "Ich bin sehr ermutigt von unserem Start in das Jahr", erklärte Firmenchef Alexandre Ricard am Donnerstag.

Allein in China sei der Umsatz im ersten Quartal um neun Prozent gestiegen, dank starker Verkäufe auf den Festivals zur Herbstmitte. Die Cognac-Marke Martell habe in China trotz COVID-Beschränkungen ein zweistelliges Umsatzwachstum erreicht.