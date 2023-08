PayPals Kryptowährung könnte Erfolg haben

Der US-Bezahlriese PayPal könnte mit seiner Kryptowährung PayPal USD genau dort Erfolg haben, wo das soziale Netzwerk Facebook mit seiner Cyberdevise noch gescheitert war. Denn PayPal hat in Washington umfangreiche Lobbyarbeit betrieben und ist dadurch in einer stärkeren Position als Facebook, nun Meta, es 2019 bei der Vorstellung seiner Kryptowährung Libra war, so die Einschätzung ehemaliger Mitarbeiter, Manager und Analysten.

Dazu kommt, dass die Politik inzwischen besser über die sogenannten Stablecoins informiert ist. Anstrengungen zur Schaffung einer landesweiten Regulierung von Stablecoins in den USA sorgen außerdem dafür, dass solche Cyberdevisen, die typischerweise an eine bestehende Währung gekoppelt sind, in den Augen von Abgeordneten an Legitimität gewonnen haben.

"Die Welt hat sich seit dem Libra-Projekt von Facebook dramatisch verändert", meint etwa Christopher Giancarlo, ehemaliger Chef der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Damals sei man mit Stablecoins völlig unvertraut gewesen. Seitdem hätten die Regierung, der US-Kongress und auch die US-Notenbank aber Zeit gehabt, sich mit Kryptowährungen und deren Regulierung auseinanderzusetzen. "Und die Branche hat sehr viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, einschließlich einer Menge Lobbyarbeit", fügte er hinzu.

PayPal hatte unlängst angekündigt, mit PayPal USD eine an den Dollar gekoppelte Kryptowährung auf den Markt zu bringen. Der Zahlungsdienstleister ist damit nach Facebook der zweite weltweit operierende US-Großkonzern, der einen Stablecoin einführen will. Facebook hatte 2019 bei seiner Ankündigung weltweit heftigen Gegenwind von Regierungen und Aufsichtsbehörden zu spüren bekommen, und das Projekt wurde schließlich kräftig eingedampft.