Palfinger: Weniger Ergebnis und Gewinn wegen höherer Kosten

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger hat im abgelaufenen Jahr aufgrund massiver Kostensteigerungen in Folge des russischen Angriffskriegs sowie der verzögerten Wirksamkeit eigener Preiserhöhungen weniger Betriebsergebnis und Nettogewinn gemacht. Das operative Ergebnis verringerte sich von 155,0 auf 150,4 Mio. Euro. Die EBIT-Marge lag mit 6,8 Prozent deutlich unter dem Vorjahreswert von 8,4 Prozent. Das Konzernergebnis brach um rund 18 Prozent auf 71,4 Mio. Euro ein.

Diese Zahlen gab das börsennotierte Unternehmen Donnerstagnachmittag überraschend bekannt. Am morgigen Freitag findet um 10 Uhr die Bilanzpressekonferenz statt.

Beim Umsatz hat der mehr als 12.000 Beschäftigte zählende Konzern eigenen Angaben zufolge 2022 ein "All Time High" von 2,23 Mrd. Euro erzielt. Gegenüber 2021 entspricht das einem Zuwachs von einem Fünftel. Trotz Gewinnrückgangs soll der Hauptversammlung am 30. März wie im Vorjahr eine Dividende in Höhe von 0,77 Euro je Aktie vorgeschlagen werden.

Palfinger sei "ausgezeichnet" in das neue Jahr gestartet, heißt es in der Mitteilung. Das erste Quartal 2023 soll das vergleichbare Vorjahresquartal sowohl in Umsatz und Betriebsergebnis (EBIT) deutlich überschreiten. Auch für das gesamte Geschäftsjahr 2023 ist Palfinger optimistisch und peilt neue Höchstmarken in Umsatz und EBIT an.