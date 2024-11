© APA/BARBARA GINDL home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Salzburger börsenotierte Kranhersteller Palfinger plant einen zweiten Produktionsstandort in Slowenien. Das Unternehmen, das bereits ein Werk in Maribor betreibt, soll bis zu 70 Mio. Euro in eine neue Produktionsstätte in der Kleinstadt Ormož im Nordosten des Landes investieren. Die slowenische Regierung wird in der kommenden Woche mit Palfinger ein Memorandum of Understanding unterzeichnen, das den Weg für mögliche staatliche Förderungen ebnen soll.