ÖVP bricht Koalitionsverhandlungen mit SPÖ ab

Man habe bis zum jetzigen Zeitpunkt alles versucht, so der ÖVP-Chef und Bundeskanzler weiter, der zuletzt mit der SPÖ allein verhandelt hatte, nachdem die NEOS als dritter Koalitionspartner abgesprungen waren. Über den weiteren Fahrplan will die ÖVP in Kürze informieren, hieß es.