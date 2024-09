ÖVP beging Wahlkampfauftakt mit Kritik an Kickl

Während es zunächst am Vorplatz mit Traktoren und Blasmusik auch durchaus zünftig zuging, setzte man in der Eishalle auf amerikanischen Wahlkampfstil, den einst der frühere Parteichef Sebastian Kurz importiert hatte. Nach einem Video, das Nehammer staatstragend als Kanzler inszenierte, zog der Hobby-Boxer zu den Klängen von "Eye of the tiger", begleitet von Standing Ovations, in die Halle ein.

Erschienen war erwartungsgemäß allerhand ÖVP-Prominenz aus dem Regierungsteam und den Landesparteien. Auch die früheren Parteichefs Michael Spindelegger, Josef Pröll und Josef Riegler gaben sich die Ehre, Sebastian Kurz schickte eine Video-Grußbotschaft.

"Laufen, laufen, laufen - und überzeugen, überzeugen, überzeugen", gab EU-Mandatar Reinhold Lopatka als Auftrag für die letzten Wochen bis zur Wahl aus. Obwohl die Umfragen seit Monaten die FPÖ auf Platz eins sehen, herrschen in der ÖVP durchaus gute Laune und Zuversicht. Interne Umfragen zeigten nämlich, dass der Abstand zu den Blauen so knapp sei, dass er durchaus noch überwunden werden könnte, heißt es. In der Partei geht man davon aus, dass auch das knappe Ergebnis zwischen FPÖ und ÖVP bei der EU-Wahl im Juni die Funktionäre motiviert hat, dass es sich sehr wohl auszahlt, im Nationalratswahlkampf zu laufen.

Darauf verwies auch Klubchef Wöginger in seiner Rede. "Wir werden diese Nationalratswahl für unsere Volkspartei entscheiden." Die ÖVP habe eine "gute Bilanz" in "schwierigen Zeiten" vorzuweisen, habe einen Plan und "mit Abstand den besten Spitzenkandidat für diese Nationalratswahl". Der Vergleich mit den anderen Parteien mache sicher - denn "jetzt tritt der Kommunist an auf der linken Seite", verwies Wöginger auf SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler. "Der soll seine kommunistische Mottenkiste eingraben", rief Wöginger den Funktionären zu. "Auf der anderen Seite, da ist ein gefährlicher Mensch", legte Wöginger Richtung FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl noch nach. Wenn man im Zusammenhang mit den Salzburger Festspielen von einer "Inzuchtpartie" spreche, "wenn man sich nicht distanziert von den Identitären, von Hitlerbalkonen, dann ist das in einer Demokratie nicht tragbar". In Bezug auf das blaue Plakat "Euer Wille geschehe" frage er sich, "wie soll das nächste Plakat ausschauen?", so Wöginger. "Den kann man nicht wählen."

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte als großer Star Wars-Fan in einer Videobotschaft vor den Freiheitlichen: "Die FPÖ ist die dunkle Seite der Macht, die ÖVP ist die helle Seite der Macht - möge die Macht mit euch sein!"