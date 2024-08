OTP wird zweitgrößte Bank in Slowenien

© APA/APA/AFP/ATTILA KISBENEDEK home Aktuell Nachrichtenfeed

In Slowenien ist die Fusion der zweit- und der drittgrößten Bank, die der ungarischen Bankengruppe OTP gehören, offiziell vollzogen worden. Die Nova KBM (NKBM) und die SKB schlossen sich zusammen in die OTP Banka mit Sitz in Ljubljana, wie slowenische Medien berichteten. Damit entstand das zweitgrößte Geldinstitut im Land mit einer Bilanzsumme von knapp 15,4 Mrd. Euro. Damit reicht sich die OTP knapp hinter dem Marktführer NLB ein.

von APA