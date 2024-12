Österreichischer Klimaplan an EU übermittelt

© APA/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLAGER home Aktuell Nachrichtenfeed

Das Klimaschutzministerium hat den endgültigen österreichischen Klimaplan (NEKP) an die EU-Kommission übermittelt und die Rückfragen beantwortet. Der Plan wurde laut einer Aussendung des Ministeriums am Dienstag per Umlaufbeschluss des Ministerrats beschlossen und zeichnet Österreichs Pfad zum Klimaziel 2030 vor. Das EU-Vertragsverletzungsverfahren sollte nun eingestellt werden.

von APA