Österreichische Post verzeichnet 2024 Paketrekord

Die Österreichische Post hat im vergangenen Jahr mit 508 Millionen transportierten Paketen im In- und Ausland einen Rekord aufgestellt. Allein in Österreich sei mit 224 Mio. Paketen ein Mengenwachstum von 12 Prozent erreicht worden, teilte der teilstaatliche Konzern am Donnerstag in einer Aussendung mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 200 Mio. Pakete von der Post transportiert.

von APA