ORF zeigt als Trostpflaster Taylor Swifts Konzertfilm

Nach der Absage der drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien infolge der aufgedeckten Terrorpläne, ist die "Eras Tour" nun doch in Österreich zu sehen - und zwar auf ORF 1. Der Sender zeigt am Samstagabend ab 21.45 Uhr den Konzertfilm "Taylor Swift - The Eras Tour (Taylors Version)". Der Film über die erfolgreichste Konzertreihe der Musikgeschichte lief vergangenen Herbst erfolgreich in den Kinos an und war dann ab 15. März exklusiv auf dem Streamingportal Disney+ zu sehen.

von APA