Die auch in Österreich tätigte deutsche Optikerkette Fielmann hat in den ersten neun Monaten 2024 auch dank Zukäufen in den USA ihren Wachstumskurs beibehalten. Der Umsatz stieg von Jänner bis September um 13 Prozent auf 1,69 Milliarden Euro, wie die Hamburger Fielmann-Gruppe am Freitag mitteilte.