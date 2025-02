OpenAI stellte neues KI-Tool für komplexe Recherchen vor

© APA/APA/AFP/YUICHI YAMAZAKI home Aktuell Nachrichtenfeed

Der US-Konzern OpenAI hat am Sonntag (Ortszeit) ein neues KI-Werkzeug namens "Deep Research" vorgestellt. Wie das Unternehmen mitteilte, schafft es das Programm, komplexe Aufgaben in mehreren Schritten im Internet zu recherchieren. "Es schafft in wenigen Minuten, wofür ein Mensch viele Stunden brauchen würde", so OpenAI.

von APA