Online-Modehändler About You rutschte tiefer ins Minus

Der Online-Modehändler About You ist infolge des Kostendrucks und eines geringeren Umsatzwachstums im zweiten Quartal des Bilanzjahres 2022/23 tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Bei einem Umsatzplus von 8,9 Prozent auf 430,6 Millionen Euro erreichte der operative Verlust (Ebitda) 42,8 Mio. Euro nach einem Minus von 13,1 Mio. vor Jahresfrist, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

"Die aktuelle wirtschaftliche Lage hat den Druck auf den Markt für Fashion-E-Commerce erhöht", erklärte Mitgründer und Co-Chef Hannes Wiese. "Wir gehen davon aus, dass die schwierigen Marktbedingungen länger anhalten." Daher habe der Vorstand reagiert und Kostensenkungen eingeleitet, um das Ziel zu erreichen, im Bilanzjahr 2023/24 operative schwarze Zahlen zu schreiben.

Wegen der Inflation schnallen Mode-Kunden ihre Gürtel enger. Nach früher hohen zweistelligen Zuwachsraten bekommt nun auch About You diese Kaufzurückhaltung zu spüren und kassierte daher Mitte September seine Jahresziele. Der Vorstand erwartet nun ein Umsatzplus zwischen zehn und 20 Prozent auf 1,9 bis 2,078 Mrd. Euro statt zwischen 25 und 35 Prozent. Beim Ebitda wird ein Minus zwischen 140 und 120 Mio. Euro angepeilt statt minus 70 bis minus 50 Mio. Euro.