Online-Modehändler About You gewachsen

Der deutsche Online-Modehändler About You ist trotz zunehmender Unsicherheit der Verbraucher wegen der anziehenden Inflation und des Ukraine-Krieges gewachsen. Im ersten Geschäftsquartal 2022/23 (per 31.5.) stieg der Umsatz um rund 19 Prozent auf 504 Mio. Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Und das obwohl die "Invasion Russlands in die Ukraine zunächst zu einem Nachfrageschock geführt" habe und die steigende Inflation das Kundenverhalten ändere.

Der Rivale Zalando rechnete für das zweite Quartal hingegen kaum noch mit einem Wachstum. Der in Frankfurt börsennotierte Konzern hat jüngst auch seine Erwartungen für das Gesamtjahr deutlich zurückgeschraubt und damit Anleger in die Flucht geschlagen.

Wegen der weiterhin hohen Investitionen in die internationale Expansion und höhere Marketing- und Logistikkosten weitete sich der bereinigte Betriebsverlust (Ebitda) von About You von März bis Mai auf 28,8 Mio. Euro von 12,3 Mio. Euro aus. About You bestätigte seine Prognose und will die Erlöse weiterhin im Geschäftsjahr 2022/23 um 25 bis 35 Prozent steigern. Zugleich hält Firmenchef Tarek Müller daran fest, im Geschäftsjahr 2023/2024 auf Gruppenebene profitabel zu werden.