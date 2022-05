© APA/APA (About You)

Online-Modehändler About You will weiter wachsen

Der Online-Modehändler About You will im laufenden Geschäftsjahr weiterhin kräftig wachsen. Die Erlöse sollten trotz der makroökonomischen Herausforderungen um 25 bis 35 Prozent auf maximal knapp 2,34 Mrd. Euro zulegen, kündigte der Zalando-Konkurrent an. Um das zu erreichen, werde weiter in die Verbesserung des Einkaufserlebnisses, Sortiments und die Erweiterung der internationalen Präsenz investiert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Februar) kam die in 26 europäischen Ländern aktive Hamburger Otto-Tochter noch auf ein Plus von 48,5 Prozent auf 1,73 Mrd. Euro. Bisher schreibt About You noch Verluste, will aber im Geschäftsjahr 2023/24 in die schwarzen Zahlen finden. In den zwölf Monaten bis Ende Februar lag der bereinigte Betriebsverlust bei knapp 67 Mio. Euro und soll im laufenden Geschäftsjahr 2022/23 zwischen 70 und 50 Millionen Euro landen.