Online-Händler Alibaba mit überraschend hohem Umsatz

Die verbesserte Konsumlaune nach Aufhebung der Pandemie-Beschränkungen in China hat Alibaba ein Umsatzplus beschert. Der Online-Händler aus der Volksrepublik gab am Donnerstag überraschend hohe Erlöse von umgerechnet 29,5 Mrd. Euro bekannt. Dies sei ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Der bereinigte operative Gewinn sei um 32 Prozent auf 5,7 Mrd. Euro gestiegen. Die in den USA notierten Titel des Amazon-Rivalen stiegen daraufhin vorbörslich um fast vier Prozent.