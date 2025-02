Online-Broker FlatexDegiro will nach Rekordzahlen weiter wachsen

Für 2025 erwartet der Online-Broker, das Rekordniveau von 2024 trotz verringerter Zinseinnahmen halten zu können. Für den Umsatz rechnet die Gesellschaft mit einer Veränderung gegenüber 2024 in einer Spanne von minus fünf Prozent bis plus fünf Prozent und für das Konzernergebnis von minus fünf Prozent bis plus zehn Prozent.

Die Mittelfristziele für 2027 sehen eine Steigerung des Umsatzes auf rund 650 Millionen Euro und des Konzernergebnisses auf rund 200 Millionen Euro vor, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Strategische Maßnahmen und neue Produkteinführungen sollen zur Erreichung dieser Ziele beitragen. Weitere Details zu den vorläufigen Zahlen 2024 und den strategischen Prioritäten bis 2027 sollen am 25. Februar veröffentlicht werden.

Die deutsche Bankenaufsicht Bafin hatte vor über zwei Jahren bei einer Sonderprüfung schwerwiegende interne Mängel im Risikomanagement und in der Geldwäsche-Prävention bei FlatexDegiro ausgemacht und dem Unternehmen vorübergehend einen Aufpasser ins Haus geschickt.