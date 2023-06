OMV schließt Verkauf von Tankstellen in Slowenien an MOL ab

Die OMV hat den Verkauf ihres Tankstellengeschäfts in Slowenien an den ungarischen Ölkonzern MOL mit Wirkung ab 1. Juli 2023 abgeschlossen. Dies teilte die OMV am Freitag mit. Die Übernahme des OMV-Tankstellengeschäfts war 2021 um einen Kaufpreis von 301 Mio. Euro vereinbart worden. Die ungarische Gruppe, die schon zuvor an der slowenischen OMV-Tochter einen Anteil von 7,75 Prozent gehalten hat, wird damit ihre Beteiligung um 92,25 Prozent aufstocken.

Im Vorfeld hatte der Deal wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgelöst, weil in Slowenien damit beinahe ein Duopol mit dem Ölkonzern Petrol als Marktführer und MOL als dem zweitgrößten Unternehmen entstanden wäre. Die Genehmigung der EU-Wettbewerbshüter wurde an die Bedingung geknüpft, dass 39 Tankstellen aus dem bestehenden OMV- und teilweise aus dem MOL-Netz in Slowenien an Shell veräußert werden.