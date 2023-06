OMV-Tochter Borealis übernimmt italienischen Recycler Rialti

Die OMV-Chemietochter Borealis übernimmt den italienischen Recycling-Spezialisten Rialti, wie das Unternehmen ohne Angaben zum Kaufpreis am Freitag mitteilte. Mit der Investition will Borealis das Angebot seiner kreislauforientierter Polyolefinlösungen stärken. Hierfür sollen die Kapazitäten für die Herstellung von Compounds auf Basis von Rezyklaten im Umfang von 50.000 Tonnen erweitert werden, um die wachsende Kundennachfrage zu erfüllen.

"In den letzten zehn Jahren haben wir auf unserem Weg hin zur Kreislaufwirtschaft stetige Fortschritte gemacht. Rialti wird unser Angebot an kreislauforientierten Lösungen erweitern und uns noch stärker in die Lage versetzen, unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen", so Lucrèce Foufopoulos, der bei Borealis für Polyolefine, Innovation und Technologie zuständig ist. Der Abschluss der Transaktion unterliegt noch den üblichen behördlichen Genehmigungen.