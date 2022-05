OMV-Tochter Borealis und ADNOC bringen JV an Börse

10 Prozent des Borouge-Aktienkapitals sollen an der Börse in Abu Dhabi notieren

Die OMV-Chemietochter Borealis und die Ölgesellschaft Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) machen mit ihren Plänen für einen Börsengang ihres Kunstoff-Joint-Ventures Borouge ernst. Etwa 3 Milliarden Aktien oder 10 Prozent des Aktienkapitals sollen an der Börse in Abu Dhabi (ADX) notieren, teilte Borealis mit.

Die Angebotsfrist startet am 23. Mai und läuft für Privatanleger bis 28. Mai, für institutionelle Käufer bis 30. Mai. Erwartet werde, dass die Aktien am 3. Juni zum Handel zugelassen werden.

Borouge will seinen Aktionären halbjährlich Dividenden zahlen, wobei die Ausschüttung von den Investitionsplänen und den Marktbedingungen abhänge. Für das laufende Geschäftsjahr soll eine Dividende in Höhe von 325 Mio. Dollar (308 Mio. Euro) ausgeschüttet werden und weitere 650 Mio. Dollar im März folgen. Für 2023 seien Dividenden von nicht weniger als 1,3 Mrd. Dollar geplant.

Borealis gehört zu 75 Prozent der teilstaatlichen OMV und zu 25 Prozent der staatlichen Investmentgesellschaft Mubadala aus Abu Dhabi. An dem petrochemischen Joint Venture Borouge ist Adnoc zu 60 Prozent beteiligt, Borealis hält 40 Prozent. Das Spezialkunststoffunternehmen stellt sogenannte Polyolefine her, Kunststoffe, die in Verpackungen bis hin zum Automobilbau oder im medizinischen Bereich zum Einsatz kommen.