OMV-Tankstellengeschäft in Deutschland an EG Group verkauft

Die teilstaatliche OMV hat den Verkauf des deutschen Tankstellengeschäftes an die EG Group abgeschlossen. Verkauft wurden 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. Bezahlt wurden 485 Mio. Euro. Als Teil der Vereinbarung wird EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen.

"Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund 614 Mio. Euro und ist vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten", so die OMV am Dienstag. Die OMV werde weiterhin ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die Petrochemie und die Entwicklung dieser Wertschöpfungskette in Burghausen konzentrieren.

"Mit der Veräußerung des OMV Tankstellengeschäfts in Deutschland wird ein weiterer Entschuldungseffekt für die OMV in Höhe von etwa einer halben Milliarde Euro erreicht. Damit wurde ein weiterer wichtiger Schritt des OMV Desinvestitionsprogramms erfolgreich umgesetzt", so das börsennotierte Wiener Unternehmen.