OMV Petrom baut vier Photovoltaik-Parks in Rumänien

Die rumänische OMV-Tochter OMV Petrom errichtet gemeinsam mit dem staatlichen Stromversorger CE Oltenia vier Photovoltaikanlagen in Südrumänien. Die Anlagen, die rund 400 Mio. Euro kosten werden, sollen zusammen eine Leistung von rund 450 Megawatt (MW) haben und ab 2024 Strom in das nationale Netz einspeisen, teilte OMV Petrom am Montag mit. Die Europäische Union werde 70 Prozent der Kosten tragen, die beiden Unternehmen den Rest.

Rumänien hat sich verpflichtet, bis 2032 aus der Kohle auszusteigen und sie durch Gas, Kernenergie und erneuerbare Energien zu ersetzen.