Die OMV hat den im Jänner bekannt gegebenen Verkauf ihres Hälfte-Anteils am malaysischen Öl- und Gasunternehmen SapuraOMV Upstream an die französische TotalEnergie abgeschlossen. Im Kaufpreis von 957 Mio. Dollar (905,56 Mio. Euro) sei auch die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens der OMV an SapuraOMV in Höhe von 350 Mio. Dollar enthalten, teilte die OMV mit. Der wirtschaftliche Stichtag der Transaktion ist der 31. Dezember 2022.