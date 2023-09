OMV holt sich mehr Erdgas von norwegischem Equinor-Konzern

Der Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV hat sich zur stärkeren Diversifizierung seiner Erdgas-Lieferanten weitere Mengen aus Norwegen gesichert. Mit dem staatlichen Energieriesen Equinor sei ein Fünf-Jahres-Liefervertrag unterzeichnet worden, der die Mengen der bestehenden Verträge ergänze, teilte das Unternehmen mit Sitz in Wien mit.

Ab 1. Oktober 2023 werde jährlich eine Menge von zwölf Terawattstunden (TWh) an den virtuellen Hub in Deutschland geliefert. Die Preise für den Vertrag würden den Marktbedingungen entsprechen. Zum Vergleich: Österreichs jährlicher Gasverbrauch beträgt rund 90 TWh.

Die OMV hat mit der russischen Gazprom Lieferverträge bis 2040. Erdgas bezieht der teilstaatliche Konzern aber auch aus eigenen Produktionsquellen in Norwegen und Österreich. Zudem hat die OMV Zugang zu einem Flüssigerdgas-Terminal (LNG) in Rotterdam, wo langfristige Kapazitäten unter Vertrag seien. Die OMV nimmt eigenen Angaben zufolge auch an den Auktionen der gemeinsamen Gaseinkaufsplattform der Europäischen Union (EU) teil.