OMV schloss Anteilsverkauf an norwegischem Ölfeld ab

Der heimische Mineralölkonzern OMV hat seine Anteile am norwegischen Ölfeld Wisting abgestoßen. Der angekündigte Verkauf seines Viertelanteils an das nordische Öl- und Gasunternehmen Lundin Energy AB sei per heute, Freitag, abgeschlossen, wie das Unternehmen bekanntgab. Die erforderlichen Genehmigungen der norwegischen Behörden lägen nun vor.

Konkret hat die vollkonsolidierte norwegische Konzerntochter OMV (Norge) AS ihre gesamte 25-Prozent-Beteiligung an den Wisting-Lizenzen (PL 537 und PL 537 B) an Lundin abgegeben. Der Verkaufspreis beträgt 320 Mio. Dollar (rund 282 Mio. Euro), mit einer bedingten Zahlung von bis zu 20 Mio. Dollar je nach finalen Investitionen. Die Transaktion sei per 1. Jänner 2021 wirksam.

Der Verkauf der Lizenzen steht den Konzernangaben zufolge "im Einklang mit dem Fokus der OMV auf kohlenstoffarme Projekte und mit der Erhöhung des Anteils von Erdgas gegenüber Öl im zukünftigen Produktportfolio".