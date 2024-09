Ölgigant Saudi Aramco will zum LNG-Riesen aufsteigen

© APA/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE home Aktuell Nachrichtenfeed

Der weltgrößte Ölproduzent Saudi Aramco will zu einem bedeutenden Akteur im Flüssigerdgas-Geschäft (LNG) werden. Erste Schritte dazu habe das Unternehmen bereits unternommen, sagte der Chef der Erdgassparte von Aramco, Abdulkarim Al-Ghamdi, auf der Energiekonferenz GasTech in Houston. Im vergangenen Jahr erwarb der saudische Ölgigant für 500 Millionen Dollar eine Minderheitsbeteiligung an MidOcean Energy von EIG Global Energy Partners.

von APA