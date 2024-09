Ökonomen erwarten auch 2024 Rezession in Deutschland

© APA/APA/dpa/Christian Charisius home Aktuell Nachrichtenfeed

Mini-Minus statt Mini-Plus: Die führenden Forschungsinstitute haben ihre ohnehin geringe Konjunkturprognose für die deutsche Wirtschaft gesenkt. Das Bruttoinlandsprodukt dürfte 2024 um 0,1 Prozent fallen und damit bereits das zweite Jahr in Folge schrumpfen, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Herbstgutachten. Im März war noch ein Mini-Plus von 0,1 Prozent vorausgesagt worden. Die Rezession in Deutschland trifft auch die österreichische Exportwirtschaft stark.

von APA