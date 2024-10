© APA/APA/Archiv/HANS KLAUS TECHT home Aktuell Nachrichtenfeed

Österreich feiert am Samstag den Nationalfeiertag. Wie jedes Jahr am 26. Oktober gibt es auch heuer zahlreiche Feierlichkeiten. Im Parlament empfangen rund ein Monat nach der Nationalratswahl die neuen Nationalratspräsidenten Besucherinnen und Besucher, und auch Präsidentschaftskanzlei und Bundeskanzleramt öffnen ihre Tore für die Öffentlichkeit. Am Heldenplatz präsentiert sich das Bundesheer mit einer Leistungsschau.