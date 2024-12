© APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER home Aktuell Nachrichtenfeed

In Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya) dürfte am Sonntag ein Kleinflugzeug abgestürzt sein. Vermisst wird eine Maschine, die von Krems nach Dobersberg unterwegs war. An Bord dürfte sich nur der Pilot befunden haben. Es laufe eine großangelegte Suchaktion, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ gegenüber der APA. Diese gestalte sich aufgrund der Dunkelheit und des Nebels aber schwierig.