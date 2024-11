Offenbar Baby aus Spital in Wien verschwunden

© APA/APA/ALEX HALADA/ALEX HALADA home Aktuell Nachrichtenfeed

In der Klinik Favoriten in Wien ist am Donnerstag offenbar ein Baby verschwunden. Wie die Polizei gegenüber der APA sagte, schlug die Mutter Alarm, weil bei ihrer Rückkehr in ihr Zimmer in der Neonatologie-Station des Spitals ihr Kind nicht mehr im Raum war. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot auf der Suche nach dem Neugeborenen.

von APA