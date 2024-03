Offenbar 14 Tote nach Schüssen in Moskauer Konzerthalle

In einem Veranstaltungszentrum in der Region Moskau hat es laut dem Medium "Brief" nach einer Schießerei 14 Tote gegeben. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS veröffentlichte Freitagabend Aufnahmen von einem großen Brand, der in der Crocus City Hall ausgebrochen ist, in der zu dem Zeitpunkt gerade ein Konzert lief. Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete zwei bis fünf Angreifer, die die Konzerthalle attackiert hätten.

von APA