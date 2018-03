"Wenn ich damals wirklich so unsympathisch war..."

"Rush" ist mittlerweile in der Pole-Position: Am 3. Oktober kommt der lange erwartete Film um das legendäre Formel-1-Duell von Niki Lauda und seinem Konkurrenten James Hunt anno 1976 in die heimischen Kinos.

Sie haben schon für viele Produkte Werbung gemacht – Filmpromotion ist für Sie aber etwas Neues. Wie ist die Erfahrung der vergangenen Wochen?

Niki Lauda : Mühsam. Es hat mich überrascht, welches Ausmaß an Interesse das Ganze wieder erregt hat. Ich habe mit den Ausmaßen nicht gerechnet, auch wenn sich Peter Morgan als Drehbuchautor und Ron Howard als Oscar-Regisseur dem Thema angenommen haben, um einen Hollywoodfilm zu machen. Für mich war es halt immer nur so, dass ich mir am Nürburgring mein Ohr verbrannt habe.

Sie gelten als legendär uneitel. Zugleich haben Sie bei der Filmpremiere in Toronto Standing Ovations bekommen. Berührt Sie so etwas doch?

Lauda : Man respektiert natürlich die Reaktion der Menschen. Ich glaube, die Standing Ovations haben die Schauspieler und ich zusammen bekommen. Ich war ja zunächst in London bei der Premiere, wo ein unheimliches Interesse an dem Film geherrscht hat. Nach Toronto bin ich dann mühsam aus Monza hingeflogen und als Überraschungsgast im letzten Moment aufgetaucht. Die Kanadier und Amerikaner waren dort noch emotionaler als die Briten. Es hat sich schon ausgezahlt, dort hinzufahren, um das mitzuerleben.

Sie betonten, dass der Autor Peter Morgan Sie für das Filmprojekt begeistert hat. Was war für Sie der ausschlaggebende Grund, dem Vorhaben zuzustimmen?

Lauda : Peters Historie. Ich wusste schon, wer er ist, und dass er Oscar-Nominierungen für seine Arbeit bekommen hat. Seine Fähigkeit, Persönlichkeiten darzustellen, ist unglaublich. Das ist seine Höchstleistung. Und ich dachte mir: Wenn sich so einer das Projekt vornimmt, kann das nicht schlecht werden. Er ist einer der Topleute.

Wie verlief konkret Ihre Zusammenarbeit?

Lauda : Er hat mich einerseits gebeten, ihm Informationen über das Jahr 1976 zu geben. Und andererseits hat er mich immer gewarnt, dass ich keinen Einfluss auf den Outcome haben werde. Was hinten dabei herauskommt, geht mich schlicht nichts an. Das hat mich im ersten Moment etwas verwirrt. Durch das Vertrauen, das sich in unseren Gesprächen aufgebaut hat, dass der Mann wirklich weiß, was er tut, war mir das dann auch egal.

Es fiel Ihnen als Alphamann nicht schwer, sich rauszuhalten?

Lauda : Ich konnte ja nicht anders. Ich konnte ihm nur meine Sicht schildern, damit er den richtigen Film schreiben kann. Das war von vornherein klar. Ich war nur Informant.

Im Film ist Ihre Figur zwei Drittel der Zeit Antagonist und wird dann als Überlebender zum Protagonisten. Deckt sich das mit ihrer Erinnerung an Ihr Leben?

Lauda : Ich habe den Film erstmals nach den wochenlangen Diskussionen mit Peter Morgan in Wien gesehen und war also noch voll involviert. Ich habe mir damals gedacht: Boah - wenn ich damals wirklich so unsympathisch war, wie Peter das schildert, wundert mich das schon. Aber jetzt habe ich den Film das dritte Mal gesehen, wie ein normaler Kinogänger. Und jetzt hat er mir wirklich gut gefallen, weil der Film auf zwei unterschiedlichen Persönlichkeiten aufgebaut ist, die um die Weltmeisterschaft kämpfen. Da war ein gewisses Verständnis da, aber auch ein beinharter Konkurrenzkampf. Der Film ist sehr gut gemacht und stellt uns wirklich so dar, wie wir damals waren.

Hat sich Ihr Perfektionismus, Ihre Pedanterie im Laufe der Jahrzehnte gemildert?

Lauda : Nein. Die Liebe zum Detail ist in jedem Geschäft der Schlüssel zum Erfolg. Das habe ich gerade im Rennsport wegen der damit verbundenen Gefahr lernen müssen. Wenn alle Schrauben fest saßen, war ich sicher unterwegs. Wenn eine locker war, nicht mehr. Ich habe das in meinem Geschäftsleben weitergeführt. Mit einer Superidee scheitert man nur an der Umsetzung - das lernt man im Sport relativ schnell.

Sie haben einmal erzählt, dass Sie beim Tina-Turner-Film "What's love got to do with it" geweint haben. Bei "Rush" auch?

Lauda : Er ist sehr emotional - das sehe ich auch bei anderen Leuten. Ich habe ihn gemeinsam mit Lewis Hamilton und Nico Rosberg (den beiden derzeitigen Mercedes-Piloten, Anm.) am Nürburgring gesehen. Die beiden saßen ängstlich neben mir, und Lewis fragte mich, ob die Spitalszenen wirklich so abgelaufen sind. Ich habe nur gemeint: Mach Dir keine Sorgen, ich bin eh da. Es hat schon Emotionen ausgelöst bei den Menschen. Bei mir natürlich weniger, denn ich habe ja alles erlebt. Aber die Szenen aus dem Spital nach dem Unfall sind auch für mich brutal gewesen, da ich das ja nie so in der Außensicht gesehen habe.

In der Formel 1 hat die Todesgefahr in den vergangenen 20 Jahren glücklicherweise deutlich abgenommen im Vergleich zu Ihren aktiven Zeiten. Hat der Sport dadurch aber auch etwas verloren?

Lauda : Sicher, aber man kann Woodstock und die alte Zeit der Formel 1 nicht zurückholen. Das war eine andere Zeit, die wir erleben durften. Das Leben entwickelt sich weiter, die Welt dreht sich weiter. Es ist alles anders, und ich kann genauso gut mit der heutigen Zeit leben. Zurückholen kann man eh nichts. Vergleiche bringen da sehr wenig.

Wie ist es, wenn das eigene Leben zu Lebzeiten verfilmt wird - das widerfährt ja in aller Regel nur Toten. Ist das eine Ehre oder doch eigenartig für Sie?

Lauda : Für mich ist das eher komisch. Aber es ist interessant.

Das bedeutet, Sie sind für neue Filmvorhaben offen?

Lauda : Das waren jetzt zwei Jahre Vollbeschäftigung für mich mit allen Medienauftritten. Es wird sicher kein solches Projekt mehr kommen.