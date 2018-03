Maria Fekter: "Will wer eine Bank? Ich habe welche zu verkaufen"

Mi, 08. Mai. 2013 11:52

Raiffeisen vs. Demokratie und Volk Vortrag bei der RZB. Da ist sie ja an der richtigen Adresse. Hat Raiffeisen nicht die Finger bei Volksbank und Hypo Alpe Adria im Spiel. Wurde nicht vorschnell vom damaligen Witzekanzler Proell Staatshaftung uebernommen, damit Raiffeisen nicht einspringen muss ( Verbandshaftung ). Warum nimmt Raiffeisen nicht die Verpflichtung bei Volksbank wahr. Frau Fekter - warum in die Ferne schweifen wenn das Gute ( Raiffeisen ) doch so nah` ??!!