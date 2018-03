Geplante Wasserkraft-Megaprojekte in Tirol zerstören Umwelt

Um das „drohende Umweltdesaster“ zu verhindern, müsse die schwarz-grüne Koalition das „Maßnahmenpaket Tirol“ überarbeiten, fordert Freda Meissner-Blau, die erste Parteivorsitzende der Grünen. Drei riesige Speicherseen sind alleine im Kühtai geplant. Auch die Berge im Kaunertal sollen mit Wasser gefüllt werden. Start für das Megaprojekt soll bereits im Herbst sein. Allein die beiden Kraftwerksprojekte GKI und Sellrain/Silz haben ein Investitionsvolumen von einer Milliarde Euro.

Die Tiroler Landesregierung strebt die Stromautonomie an und will hohe Summen in den Ausbau der Wasserkraft pulvern. Der Weg dorthin führt nach Ansicht von Landeshauptmann Günther Platter über die Wasserkraft.

Verkehrte Welt: Südlich von Graz, in Mellach, eines der modernsten Gas- und Dampfkraftwerke der Welt wird soeben mangels konkurrenzfähiger Preise eingemottet - nach Baukosten von rund 550 Millionen Euro.

Meissner-Blau versteht die Grünen nicht mehr

Doch schwarz-grüne Regierung in Tirol hält an den Ausbauplänen für die Großkraftwerke im Tiroler Oberland fest. Umweltminister Andrä Rupprechter (ÖVP) wurde deshalb von der Tiroler Regierung bereits aufgefordert, die wasserwirtschaftlichen Rahmenplan rechtlich zu genehmigen. Meissner-Blau versteht die Welt und ihre Grünen nicht mehr: „Es ist mir als Grüne der ersten Stunde völlig unbegreiflich, dass sich die Grünen in Tirol auf eine derartige Vereinbarung einlassen.“



Umwelt wird unwiederbringlich zerstört



Die Pläne regen auch den ehemaligen Direktor des Naturhistorischen Museums, der Ökologe Bernd Lötsch, auf. Er warnte vor der Rechtfertigung der Naturzerstörung durch Argumente von Klimawandel bis Atomausstieg: „Das Regierungsprojekt von Schwarz-Grün, riskiert unwiederbringliche Werte für die Zukunft zu verspielen“.

Millionenschwere Propaganda der E-Wirtschaft

Eine millionenschwere Propaganda der E-Wirtschaft missbraucht laut Lötsch den Klimawandel und den Atom-Ausstieg für die Wasserkraftwerbung. „Die Energiewende beginnt erst mit verbrauchseitigen Strategien, die aus den enorm angeschwollenen Energieströmen unserer Zivilisation durch technische und Management-Intelligenz ein Mehrfaches an Energiedienstleistungen herausholen“.



Die wenigen naturnahen Fließstrecken in den Alpentälern sind unersetzlich



Ein weiterer namhafter Gegner der Megaprojekte: Peter Weish, Umweltwissenschafter und Präsident des Forum Umwelt und Wissenschaft: „Die noch vorhandenen naturnahen Fließstrecken sind unersetzlich. Man kann die letzten Alpentäler und Flusskilometer nicht mit der gleichen Fortschrittseuphorie zubetonieren, wie das früher geschah. Vor 30 Jahren hat man behauptet, das Kraftwerk Hainburg sei für den Umweltschutz erforderlich, weil es Schwefeldioxidemissionen zu vermeiden hilft und daher ein Beitrag gegen das Waldsterben sei“.



Umweltschutz kann nicht mit Naturzerstörung erkauft werden



„Heute erklärt man uns, eine Energiewende erfordere den weiteren Ausbau der Wasserkraft. Damals wie heute stellen wir klar: Umweltschutz kann nicht mit Naturzerstörung erkauft werden“, meinte Weish. Auch Weish verwies darauf, dass eine Energiewende primär die Ausschöpfung der Einsparpotenziale erfordere.

Bruno Wallnöfer, Vorstand der Tiroler Wasserkraft AG (TIWAG) versucht dem Tiroler Bezirksblatt den Nutzen in den Vordergrund zu stellen: Mit der Erweiterung der Speicherkraftwerke im Kühtai sowie im Kaunertal und den neuen Ausleitungswasserkraftwerken am Oberen Inn können wir zusätzlich 1.500 GWh/Jahr Wasserkraftstrom aus natürlichem Zufluss erzeugen.