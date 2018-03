Ausfälle bei AUA und Lufthansa wegen Streik: Infos zu den gestrichenen Österreich-Flügen

Flugpassagiere müssen sich an diesem Donnerstag wegen eines Streiks an deutschen Flughäfen auf ein Chaos einstellen. Deutschlands größte Fluglinie Lufthansa streicht fast 600 Flüge, darunter 20 von und nach Österreich. Die AUA muss zwei Flüge auf der Verbindung Wien-Frankfurt canceln.

Von den Streichungen betroffen seien vor allem innerdeutsche und europäische Verbindungen, wie die Lufthansa am Mittwoch mitteilte. Bei der Tochter AUA werden zwei Flüge zwischen Wien und Frankfurt abgesagt: Flug OS 121 von Wien nach Frankfurt und Flug OS 128 von Frankfurt nach Wien.

OS 121

von Wien nach Frankfurt

Abflug 07:00, Ankunft 08:40

OS 128

von Frankfurt nach Wien

Abflug 07:45, Ankunft 09:20

Laut AUA kann es darüber hinaus auch zu Beeinträchtigungen bei Flügen von und nach München, Köln, Hamburg, Stuttgart und Düsseldorf kommen. Von Seiten der Fluglinie wird Passagieren empfohlen, den aktuellen Status des eigenen Fluges zu überprüfen, bevor sie zum Flughafen aufbrechen. "Wir bedauern sehr, dass der Streik der Gewerkschaft Verdi an mehreren deutschen Flughäfen Auswirkungen auf den Flugplan und damit auf die Fluggäste von Austrian Airlines haben wird", sagte AUA-Pressesprecherin Sandra Bijelic.

Neben den Flügen von und nach Wien-Schwechat sind auch Lufthansa-Verbindungen ab Linz und Graz betroffen. Ab Wien sind vor allem Früh- und Mittagsflüge der Lufthansa annulliert worden.

Hier die Liste der gestrichenen Österreich-Flüge der Lufthansa:

Flüge von und nach Wien:

LH2324

von München nach Wien

Abflug 07:05, Ankunft 08:10

LH1234

von Frankfurt nach Wien

Abflug 08:35, Ankunft 09:55

LH2325

von Wien nach München

Abflug 08:50, Ankunft 09:55

LH1233

von Wien nach Frankfurt

Abflug 09:05, Ankunft 10:40

LH1236

von Frankfurt nach Wien

Abflug 09:25, Ankunft 10:45

LH1235

von Wien nach Frankfurt

Abflug 10:40, Ankunft 12:15

LH2328

von München nach wien

Abflug 10:55, Ankunft 12:00

LH1237

von Wien nach Frankfurt

Abflug 11:30, Ankunft 13:00

LH1238

von Frankfurt nach Wien

Abflug 12:25, Ankunft 13:45

LH2329

von Wien nach München

Abflug 12:40, Ankunft 13:45

LH1239

von Wien nach Frankfurt

Abflug 14:35, Ankunft 16:05

LH1240

von Frankfurt nach wien

Abflug 16:20, Ankunft 17:40

Flüge von und nach Graz:

LH1267

von Graz nach Frankfurt

Abflug 06:30, Ankunft 07:55

LH1260

von Frankfurt nach Graz

Abflug 08:25, Ankunft 09:40

LH1261

von Graz nach Frankfurt

Abflug 10:15, Ankunft 11:40

LH1262

von Frankfurt nach Graz

Abflug 12:20, Ankunft 13:35

Flüge von und nach Linz:

LH1257

von Linz nach Frankfurt

Abflug 06:50, Ankunft 08:00

LH1250

von Frankfurt nach Linz

Abflug 09:15, Ankunft 10:20

LH1251

von Linz nach Frankfurt

Abflug 10:50, Ankunft 12:00

LH1252

von Frankfurt nach Linz

Abflug 13:05, Ankunft 14:10

Bei Air Berlin und Niki ist noch unklar, wie viele und welche Flüge annulliert werden müssen. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich leider noch keine detaillierten Informationen zu einzelnen Verbindungen und Zielgebieten geben", erklärte eine Sprecherin in Berlin.

Die Airlines rufen ihre Fluggäste auf, den aktuellen Flug-Status zu überprüfen, bevor sie zum Flughafen aufbrechen. Verdi hat im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes für Donnerstag mehrstündige Aktionen an den Flughäfen in Frankfurt, München, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn, Stuttgart und Hannover angekündigt.

Gewerkschaft macht Druck vor Tarifverhandlungen

Der größte Flughafen in Frankfurt will angesichts des bevorstehenden Streiks zusätzliches Personal abstellen, um die Kunden zu informieren, wie ein Fraport-Sprecher erklärte. Der Flughafen Hannover schätzt nach Angaben einer Sprecherin die dortige Streikbereitschaft eher gering ein. Dennoch sei auch dort mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen.

Die geplanten Warnstreiks stießen auf heftige Kritik in der Luftverkehrsbranche. "Flughäfen werden immer mehr zum öffentlichkeitswirksamen Schauplatz für Tarifauseinandersetzungen. Was früher eine absolute Ausnahme war, darf nicht zur Regel werden", erklärte Ralph Beisel vom Flughafenverband ADV in Berlin. Auch Lufthansa kritisierte die Verdi-Streiktaktik. "Wie schon bei dem Warnstreik des Sicherheitspersonals in Frankfurt vor gut einem Monat nimmt Verdi bewusst in Kauf, dass unbeteiligte Menschen und Unternehmen zur Durchsetzung von Gewerkschaftsforderungen instrumentalisiert werden. Alleine bei der Lufthansa Gruppe entstehen zudem Millionenschäden, obwohl wir nicht Partei in dieser Tarifauseinandersetzung sind", sagte Vorstandsmitglied Bettina Volkens.

Heute, Mittwoch, setzten die Gewerkschaften unterdessen ihre Warnstreiks in mehreren deutschen Bundesländern fort: Verdi legte erneut große Teile des Nahverkehrs in Nordrhein-Westfalen lahm. "Wir haben eine annähernd hundertprozentige Streikbeteiligung", sagte der Sprecher des Verdi-Bezirks NRW, Günter Isemeyer. Auch Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg waren betroffen. In vielen Städten blieben Busse und Bahnen in den Depots. Verdi erwartete zu einer Kundgebung in Kassel mit dem Bundesvorsitzenden Frank Bsirske bis zu 5.000 Teilnehmer.

Verdi will mit den Aktionen Druck vor der dritten Tarifverhandlungsrunde machen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer treffen sich vom kommenden Montag an in Potsdam. In der zweiten Runde hatte es zwar eine Annäherung in einzelnen Punkten, aber insgesamt keinen Durchbruch gegeben. Die Gewerkschaften fordern, dass die Einkommen der 2,1 Millionen Angestellten um einen Betrag von 100 Euro und dann zusätzlich um weitere 3,5 Prozent steigen. Die Arbeitgeber haben bisher kein Angebot vorgelegt.