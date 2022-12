Ölkonzern Petrol beklagt Schäden wegen Preisregulierung

Der slowenische Öl- und Energiekonzern Petrol beklagt hohe Schäden wegen staatlicher Preisregulierungen und kündigt deswegen mögliche Klagen gegen Slowenien und Kroatien an. Durch die Regulierung von Kraftstoffpreisen erlitt die Petrol-Gruppe heuer einen Gesamtschaden von 194 Mio. Euro, weitere 16 Mio. Euro fielen wegen der Regulierung von Strom- und Gaspreisen an.

Petrol gab die Verlustzahlen bei einer außerordentlichen Aktionärsversammlung bekannt, wie slowenische Medien berichteten. Die Regulierung von Spritpreisen hatte negative Auswirkungen auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf allen Märkten, am meisten in Slowenien und Kroatien, hieß es. In Slowenien, wo Petrol der führende Treibstoffhändler ist, verursachte die in der ersten Jahreshälfte gültige Regulierung einen EBITDA-Ausfall von fast 107 Mio. Euro. In Kroatien, dem zweitwichtigsten Land, betrug der Schaden heuer 45,6 Mio. Euro, hieß es.

Sollte sich die Regulierung von Energiepreisen auch im kommenden Jahr fortsetzen und es zu keinem Schadensersatz kommt, rechnet der Konzern für 2023 mit einem EBITDA-Ausfall von rund 248 Mio. Euro. Für den Fall, dass die Preisregulierung langfristig beibehalten werden sollte, stellte die Petrol-Chefin Nada Drobne Popović laut Medien die Möglichkeit in Aussicht, den Verkauf von Energieträgern vorläufig auszusetzen, wenn der Preis nicht kostendeckend wäre.