Ölfeld-Dienstleister Petro Welt baut Kasachstan-Geschäft aus

Der Ölfeld-Dienstleister Petro Welt Technologies (PeWeTe) mit Sitz in Wien meldet für das erste Quartal einen Umsatz von fast 2,9 Millionen Euro - ein Plus von 58,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1,8 Mio. Euro), schreibt das Unternehmen am Freitag. Allerdings wurden die Vorjahreswerte deutlich angepasst, um den 2022 erfolgten Ausstieg aus dem Geschäft in Russland und dem Oman widerzuspiegeln. PeWeTe ist aktuell nurmehr im Kasachstan aktiv.

Inklusive des Russland- und Oman-Geschäfts betrugen die Erlöse im ersten Quartal 2022 noch 62,4 Mio. Euro. Der Bruttogewinn ging auf vergleichbarer Basis um 18,4 Prozent auf 280.000 Euro zurück. Ohne Anpassung machte das Unternehmen im Vorjahresquartal noch einen Profit von 7,4 Mio. Euro.

Die Aktivitäten in dem zentralasiatischen Kasachstan seien "deutlich" ausgebaut worden. Zudem habe der Einsatz von neuer "Fracturing-Ausrüstung" zum Umsatzwachstum beigetragen. Das Betriebsergebnis (EBIT) war mit minus 0,3 Mio. Euro negativ, aber besser als im Vorjahr (minus 2,1 Mio. Euro; angepasst). Das EBITDA fiel im Jahresvergleich von 7,9 Mio. im ersten Quartal 2022 auf 0,3 Mio. Euro in den ersten drei Monaten des laufenden Jahren.