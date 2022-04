Oberbank mit kräftiger Gewinnsteigerung 2021

Die börsennotierte Oberbank mit Sitz in Linz hat den Gewinn nach Steuern 2021 um 90 Prozent auf 234,6 Mio. Euro erhöht. Die Kreditnachfrage stieg um 6,7 Prozent auf 18,4 Mrd. Euro, die Primäreinlagen vergrößerten sich um 13 Prozent auf 17,4 Mrd. Euro. Das Zinsergebnis verbesserte sich um 2,7 Prozent auf 346,1 Mio. Euro, das Provisionsergebnis um 12,5 Prozent auf 192,0 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss vor Steuern war mit 281,9 Mio. Euro um 68,3 Prozent höher.

Nach Rücklagendotation von 87,2 Mio. Euro und nach Zurechnung des Gewinnvortrags von 0,2 Mio. Euro ergibt sich ein verwendungsfähiger Bilanzgewinn von 35,5 Mio. Euro, wie das Kreditinstitut heute in einer Aussendung mitteilte. Die Kernkapitalquote sei im Jahresabstand von 18,17 auf 18,66 Prozent gestiegen. Der Vorschlag für die Dividende 2021 betrage 1,00, im Jahr davor waren es 75 Cent je Aktie.

Mit der heute präsentierten Bilanz 2021 sei das beste Ergebnis in der Firmengeschichte eingefahren worden, man bewege sich wieder über Vorkrisenniveau. Die Gründe für die Steigerungen in allen Bereichen seien "ein starkes operatives Firmenkundengeschäft, ein hervorragendes Private Banking-Business sowie ein Equity-Beteiligungsergebnis auf gewohnt gutem Niveau". Die Oberbank verfügt nach eigenen Angaben weder in Russland noch in der Ukraine über ein Kreditexposure.