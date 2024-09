Nvidia Börsenwert sackt um Rekordwert von 279 Mrd. Dollar ab

© APA/APA/AFP/I-HWA CHENG home Aktuell Nachrichtenfeed

Der Börsenwert des KI-Chipherstellers Nvidia ist am Dienstag um 279 Mrd. Dollar (253 Mrd. Euro) eingebrochen. So viel hat noch nie ein US-Unternehmen an einem Tag an Marktwert verloren. Beobachterinnen und Beobachter werteten dies als Zeichen dafür, dass Investoren vorsichtiger gegenüber Technologien rund um Künstliche Intelligenz (KI) werden. KI hat in diesem Jahr wesentlich zu den Kursgewinnen an den US-Börsen beigetragen.

von APA