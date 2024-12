Novo Nordisk investiert 1,15 Mrd. Euro in neue Anlage in Dänemark

© APA/APA (AFP)/SERGEI GAPON home Aktuell Nachrichtenfeed

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will 8,55 Mrd. Dänische Kronen (1,15 Mrd. Euro) in eine neue Anlage für die Herstellung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten investieren. Der Standort im dänischen Odense solle sowohl eine Fabrik als auch ein Lager umfassen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In der Anlage sollen verschiedene Medikamente, unter anderem zur Behandlung der Bluterkrankheit Hämophilie, hergestellt werden.

von APA